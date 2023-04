LO får litt mer i sentrale tillegg og avslutter storstreiken – YS streiker videre

Streikende LO-medlemmer kan dermed gå tilbake på jobb, bekrefter NHO og LO.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier det er et historisk godt resultat i lønnsoppgjøret.

Hun sier at LO aldri har fått mer i kronetillegg enn de har fått nå.

– Dette er LO sitt bidrag til å snu en utvikling som har gått i feil retning. Det bidrar til å øke kjøpekraften til det brede utvalget av LO-medlemmer. Det viser nytten av å streike, sier Følsvik.

Streiken avsluttes umiddelbart, og folk kan gå tilbake til jobb fra fredag klokka 6, opplyser LO.

Almlid: – Vi har en akseptabel løsning

NHO-leder Ole Erik Almlid sier han er glad for at man har fått en løsning på årets lønnsoppgjør.

NHO-lederen sa på en pressekonferanse torsdag ettermiddag at de har kommet til et resultat de mener ivaretar både LO og NHO sine interesser.

– Bedriftenes økonomiske situasjon er så ulik at det må være rom for å ha en fleksibilitet i det oppgjøret som vi skal presentere, og det presenterer vi i dag, med også mulighet for å ha de lokale oppgjørene som ivaretar ønsket om å ha en fleksibilitet som gjør at bedriftene ikke går over ende, sier Almlid.

Lavtlønnstillegg

Det blir en ramme i oppgjøret på 5,2 prosents lønnsvekst, noe som er i tråd med det som lå på bordet da streiken startet.

Det gis et lavlønnstillegg på 3 kroner på toppen av det generelle tillegget på 7,5 kroner, sier Riksmekleren.

LO har imidlertid fått gjennomslag for to til tre kroner mer i lavlønnstillegg, mens andelen som gis i det sentrale tillegget er noe høyere enn det var da LO brøt meklingen.

Fakta om lønnsoppgjøret Dette er tallene i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO. Generelt tillegg: 7,50 kroner per time, dvs. 14.625 kroner i året. Lavlønnstillegg: 3 kroner per time, dvs. 5.850 kroner i året. Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kroner per time, dvs. 7.800 kroner. Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 krone i tillegg. Oppgjøret omfatter rundt 185.000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn: 544.700 kr (gjennomsnitt i 2022) Ramme for oppgjøret: 5,2 prosent (overheng: 1,4 prosent, tarifftillegg: 2,1 prosent, glidning: 1,7 prosent)

YS godtar dialog – men streiker videre

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sier YS aksepterer dialog med NHO, men at det er viktig å gi flest mulig økt kjøpekraft og at dette ennå ikke er på plass. Skjæggerud sier det er et viktig krav å sikre de lavtlønte tillegg.

– YS har medlemmer grupper og bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, sier han.

Leder for YS Privat, Anneli Nyberg, sier det er viktig for YS å klare å snu en trend der mange medlemmer har tapt kjøpekraft og blitt hengende etter.

– Vi vil fortsette den viktige jobben med å utligne forskjeller og sikre likelønn, sier Nyberg.

Første i mellomoppgjør

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. Det er første gang det er en streik i et mellomoppgjør i etterkrigstiden.

– Streiken varer til streiken er over. Riksmekleren er den som kunngjør om streiken er over, sier kommunikasjonsrådgiver Linda Reinholdtsen i LO til NTB.

Sist gang LO gikk til streik, var i 2000. Også den gang streiket arbeiderne for mer lønn – og i likhet med dagens streik raste mange over høye lederlønninger.

Nesten 25.000 i streik

22.947 LO-medlemmer og 1.441 YS-medlemmer har siden mandag vært i streik etter at meklingen med NHO brøt sammen mange timer på overtid sist søndag. Allerede fredag har det vært varslet at ytterligere 16.561 LO-medlemmer og 460 YS-medlemmer tas ut i streik.

Bakgrunnen for streiken er brudd i meklingen om lønnsoppgjøret i det såkalte frontfaget, altså industrien. NHO, YS og LO ble ikke enige om hvor høyt lønnstillegget skulle være i frontfaget, som igjen blir viktig for hvor mye mer lønn andre grupper i Norge vil få i år.

Det er ventet at prisene i Norge vil stige med 4,9 prosent i år. Kravet har vært mer enn dette i lønnsvekst for å sikre at folk ikke får mindre å rutte med.