22 prosent er usikre på hva de mener, skriver FriFagbevegelse.

– Det ser ut til at vi har fått klart fram at vi streiker for at også de med lave lønninger og uten lokal forhandlingsmakt skal få økt kjøpekraft. Jeg kan bare si at det er god stemning ute blant de streikende, og at vi er klare til å holde denne streiken gående veldig lenge. Da er det fint å se at vi har folket med oss, sier LO-nestleder Steinar Krogstad.

600 personer har svart på undersøkelsen Sentio har utført på oppdrag fra Fagforbundet og LO.

Rundt 25.000 LO- og YS-medlemmer har streiket siden mandag, og ytterligere 17.000 tas ut fredag.