– Partene er ikke kalt inn, men vil ha kontakt med dem i dag, skriver han i en sms til Dagbladet.

Han skriver videre at det er naturlig med kontakt under konflikten, blant annet for å se om det er grunnlag for nye møter.

Nesten 25.000 LO- og YS-medlemmer har vært i streik siden mandag. Fredag går ytterligere 17.000 ut i streik.