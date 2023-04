Det skriver Teknisk Ukeblad og viser til en rapport fra Statens havarikommisjon.

Ulykken skjedde 20. april 2022. En bulldoser lastet på en spesialtransport kolliderte først med et vogntog og deretter med en lastebil. Lastebilsjåføren i det siste sammenstøtet omkom.

Kjørebanen ikke var bred nok, og informasjon om dette var lite tilgjengelig for førerne, slår Havarikommisjonen fast.

– Liten mulighet til å unngå sammenstøt

Det var ikke mulig for spesialtransporten å plassere seg lenger ut til høyre i sitt kjørefelt uten å treffe kantstolpene langs veien under kjøring. Føreren av lastebilen hadde deretter liten mulighet til å unngå sammenstøtet med bulldoseren, viser undersøkelsen.

– Hastighetsnivået og tilgjengelig stopplengde for både spesialtransport og lastebil etter første sammenstøt, kombinert med manglende muligheter for unnamanøvrering, førte til at sammenstøtet oppsto og til at føreren av lastebilen omkom, skriver kommisjonen.

Krav til merking

De kommer med fem sikkerhetstilrådinger.

Statens vegvesen bør gi informasjon om utsatte møtestrekninger på grunn av veibredde. I tillegg er det behov for krav til merking og varsling for transporter bredere enn 3 meter, særlig ved transporter så store at lasten kan komme over i motsatt kjørefelt.

Dessuten bør Politidirektoratet gjennomgå og forbedre systemet for vurdering av politieskorte ved spesialtransporter som må benytte motsatt kjørefelt på deler av kjøreruten.

Det bør også utredes om det bør innføres obligatorisk opplæring og kompetansekrav for førere av følgebil og spesialtransport.