Curt Rice går av som rektor ved NMBU

Styret ved NMBU har kommet til enighet med rektor Curt Rice om at han slutter i stillingen som rektor fra og med 20. april. Det opplyser universitetet i en pressemelding , skriver Khrono.

Rice ble tilsatt ved NMBU for å videreutvikle og styrke universitetets profil som bærekraftsuniversitet. I meldingen sier han at det har vært diskusjoner med styret som har vist at de er uenige om viktige prinsipielle valg for veien videre.

Rice vil fortsatt jobbe for NMBU fram til juli neste år.

Professor Siri Fjellheim er konstituert som rektor inntil ny rektor er ansatt.