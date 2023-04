Etter geologbefaring er det bestemt at evakueringen fortsetter til fredag.

– Det er politiet som avgjør evakuering og når det eventuelt blir mulig å flytte tilbake. Dette skjer selvsagt i samråd med geolog og i samarbeid med kommunen, opplyser politistasjonssjef Øystein Torsnes til Hardanger Folkeblad.

Torsdag ettermiddag møtte politiet, representanter fra Ullensvang kommune og geolog beboerne fra Tveitahaugen i Tyssedal. Nabolaget ble evakuert etter raset torsdag morgen, som ødela to garasjer og en bil. Anlegget til smelteverket i Tyssedal ble også truffet, men der ble det ingen skader.

– Ingen gambling

– Vi fortsetter evakueringen til i morgen. Ut fra det som fremgår i dag, så vil det bli vurdert om flere adresser vil bli evakuert. Dette er ikke noe å «gamble på». Vi lytter til geolog og de som har greie på dette, og tar ingen sjanser, sier Torsnes.

Ingen personer ble skadd i raset, som politiet fikk melding om like etter klokka 7. Raset gikk fra Tveitanuten, som stiger over 900 meter rett opp i søndre del av Tyssedal.

Torsdag formiddag var en geolog på plass ved rasområdet og undersøkte stedet fra lufta. Spørsmålet er altså om det kan komme flere steiner i det svært bratte terrenget.

Smelteverk-område evakuert

Nederst i det rasrammede området langs Sørfjorden, en del av Hardangerfjorden, ligger smelteverket Tizir (tidligere Eramet Titan & Iron). Dette er en av hjørnesteinsbedriftene i Indre Hardanger, med flere hundre ansatte.

– Jeg kan bekrefte at det kom et steinsprang ned i 7-tida på sørområdet på bedriftsområdet. Dette er et område vi bruker til lagringsformål. Vi sperret umiddelbart av dette området og evakuerte folk så fort vi ble klar over raset, sier kommunikasjonsansvarlig Jorulf Kyrkjeeide til Hardanger Folkeblad.

Raset påvirker ikke den planlagte driften på verket, sier han.

– Kom oss ut med én gang

Til sammen 16 personer er evakuert fra fire ulike hus i området der steinene kom med full kraft.

– Vi kledde på oss og kom oss ut av huset med én gang, sier en av dem, Inger Marie Tjorheim, til NRK.

De evakuerte har fått tilbud om å reise ned til Tyssedal hotell.

Klaudia Tomecka, ansatt ved hotellet, anslår at raset begynte rundt klokken 6.19.

– Det var mye bråk. Alle hørte det, men jeg så ingenting, sier hun til Bergens Tidende.

Bilder fra stedet viser en stor sky av støv da raset gikk. Hun sier mange av gjestene på hotellet har fortalt at de våknet av bråket.