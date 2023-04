Feilbehandling av ADHD: Ni av ti får avslag på erstatningskrav

– Mange er frustrerte og opplever avslag på søknad om erstatning som urettferdig. Livet kunne vært annerledes med hjelp langt tidligere. Det er viktig at personer med ADHD vet hva de har og ikke har krav på, sier fagsjef Nina Holmen i ADHD Norge i en kommentar til oversikten fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

ADHD Norge har 15.000 medlemmer.

En gjennomgang av ADHD-relaterte saker de siste fem årene viser at det har vært en økning på hele 156 prosent i antall erstatningssaker. Fra 52 personer i 2018 til 133 søkere i 2022. Men kun én av ti får altså medhold, enda det både kan være påvist manglende diagnose og feil behandling. NPE sier det er behov for mer informasjon om hva som skal til for å få erstatning.

En mann søkte erstatning for forsinket utdannelse og tapt arbeidsinntekt, og mente at han burde blitt diagnostisert som barn og ikke midt i tyveårene. Han fikk imidlertid avslag fordi behandlingen han og mange andre fikk som barn, var i tråd med god medisinsk praksis på det tidspunktet.

I andre saker er det ikke tvil om at diagnosen burde ha blitt stilt tidligere i barndommen, men de blir avslått fordi det sjelden fins et dokumentert økonomisk tap. Å kunne bevise tapt inntekt eller økte utgifter er en betingelse for å bli tildelt erstatning.

NPE-direktør Kristin Cordt-Hansen sier avviste erstatningssøkere med åpenbart svekket livskvalitet reagerer med sinne og skuffelse.

– En viktig oppgave framover blir å øke innsatsen for å formidle informasjon om hva som skal til for å få erstatning, sier hun.