Rettssak etter dobbeltdrapet på Otta

En mann i 40-årene møter torsdag i Vestre Innlandet tingrett, tiltalt for drapet på et eldre ektepar på Otta i august i fjor. Påtalemyndigheten mener at mannen var utilregnelig på gjerningstidspunktet og har i tiltalen varslet at de vil be om at mannen overføres til tvungent psykisk helsevern. I tillegg til drap er mannen også tiltalt for likskjending.

Fengslingsmøte etter skyting på Furuset i Oslo

Torsdag blir det bestemt om mannen som er siktet for drapsforsøk etter at han løsnet skudd ved Ikea på Furuset i Oslo 21. februar. 43-åringen har tidligere nektet straffskyld for drapsforsøk, men erkjent skytingen. Han har sittet i varetekt siden 23. februar og vil motsette seg videre fengsling. En mann i 30-årene ble skadd da skuddene fant sted.

Kringkastingsrådet behandler Baneheia-saken

Kringkastingsrådet skal torsdag behandle NRKs dekning av Baneheia-saken. Baneheia-forfatter Bjørn Olav Jahr skal holde innledning når rådet behandler NRKs dekning av saken der to jenter ble drept. Jahr har skrevet to bøker om Baneheia-drapene og har engasjert seg sterkt i saken. I tillegg skal Kringkastingsrådet blant annet behandle nedleggingen av talkshowet Kåss til kvelds, vinklingen på saker om vindturbiner og NRKs dekning av fotball-NM.

Rekordstor rakett skal prøveflys



SpaceX skal prøvefly den nye Starship-raketten. Elon Musks romselskap skulle etter planen skyte fartøyet mandag, men teknisk trøbbel gjør at oppskytingen ble utsatt. Årsaken til utsettelsen var at en trykkventil var frosset. Starship-raketten skal være den største og kraftigste som noensinne er bygget. Ifølge New York Times er raketten høyere enn Frihetsgudinnen. Raketten har allerede blitt testet i flere varianter de siste årene, men dette er første test av systemet i sin helhet.

Ny klimarapport fra EU

Jorda opplevde den nest varmeste mars måned og den nest laveste havisen i Antarktis som er registrert, ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste. Torsdag kommer EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus med en rapport om klimaendringer.

Casper Ruud i aksjon i Spania

Casper Ruud møter argentinske Francisco Cerundolo i 3. runde av ATP500-turneringen Barcelona Open. Ruud og Cerundolo har møttes to ganger tidligere på ATP-nivå. Ruud slo argentineren i det seneste møtet i Miami Open på hardcourt i fjor, mens argentineren vant over Ruud på grusen i Båstad. Ruud er tredjeseedet i turneringen i Barcelona bak toppseedede Carlos Alcaraz og greske Stefanos Tsitsipas.

Europaligaen kvartfinaler

Ola Solbakkens italienske klubb Roma må snu 0–1 fra det første oppgjøret i Europaligaens kvartfinale mot Feyenoord. Landsmannen Marcus Holmgren Pedersen var ubenyttet reserve i det første oppgjøret for nederlenderne. De andre kvartfinalene som spilles torsdag er Sevilla – Manchester United (2-2), Sporting Lisboa – Juventus (0-1), Union Saint-Gilloise – Leverkusen (1-1).