NRK-drama vant pris for beste serie under festival i Cannes

Festivalen kunngjorde prisvinnerne i et Instagram-innlegg onsdag kveld.

Her kommer det fram at NRKs neste storsatsing « Makta », på engelsk med tittel «Power play», har vunnet pris i kategorien «beste serie» under festivalen som går av stabelen fra 14. til 19. april.

Serien vant også pris for beste musikk, komponert av Kåre Christoffer Vestrheim, Kristoffer Lo, Andrea Horstad og Eivind Helgerød, skriver VG.

Serien er produsert av Motlys og Novemberfilm for NRK.

– Vi er kjempeglad, og utrolig overrasket også. Det er gøy at serien har også har appell internasjonalt, sier Camilla Brusdal til VG på telefon fra Cannes.

Serien, som handler om personstriden mellom Ap-toppene Gro Harlem Brundtland og Reiulf Steen på 70-tallet, har premiere til høsten.