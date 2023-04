Sparkesykkel funnet på jernbanelinje i Larvik

Denne gangen viste deg seg å være en elsparkesykkel, opplyser Sørøst politidistrikt.

– Det er jo bare åtte dager siden dette skjedde sist, og vi setter det litt i sammenheng, selv om det ikke skjedde nøyaktig på samme sted, sier operasjonsleder Roger Aaser i politiet til NTB.

Han forteller at politiet har opprettet en undersøkelsessak. Meldingen om gjenstanden kom fra togleder klokken 22.40.

– Vi rykket ut og fant en utleiesykkel i sporet. Vi har ikke fått tak i utleieren, sier Aaser.

Ingen mistenkte

Tirsdag 11. april kjørte to tog inn i flere større gjenstander i sporet på Vestfoldbanen i Larvik, blant annet brannslukningsapparater, og betongblokker med armeringsjern. Togene traff gjenstandene med en times mellomrom, det første av dem i høy hastighet. Ingen ble skadd i disse hendelsene. Politiet har ingen mistenkte i denne saken.

– Status for etterforskningen er at vi ikke har noen mistenkte eller mulig motiv, sa politistasjonssjef Tor Eriksen i Larvik til NTB i forrige uke.

Til Østlands-Posten sier Eriksen at de er sikre på at sabotasjen var planlagt og hadde en hensikt.

Planlagt sabotasje

– Vi har nå gått gjennom videoene fra de to togene som kjørte på gjenstander på toglinjen rett ved Elveveien. Disse viser klart at man her har planlagt sabotasjen, sier politistasjonssjef Tor Eriksen.

Han forteller at videoene viser at det ble lagt gjenstander på jernbanesporet før det første toget kjørte på, men også i tiden mellom passeringen av det første og det andre toget.

– Videoen fra det siste toget viser klart at det var lagt nye gjenstander på jernbanesporet etter at det første av de togene passerte, sier Eriksen.

– Her har man tydelig ønsket å oppnå noe, men motivet bak handlingene har vi ikke kommet noe nærmere, sier politistasjonssjefen.