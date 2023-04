– Det er med et lite snev av historisk sus at bystyret vedtar nye Oslo Spektrum. Det er ikke hverdagskost at bystyret vedtar bygg over 100 meter. Faktisk er det 34 år siden sist et bygg på over hundre meter ble ferdigstilt, sier nestleder i byutviklingsutvalget, Sigrid Z. Heiberg (MDG) til Avisa Oslo.

Høyhuset ble vedtatt i bystyret onsdag.

Prosjektet gjør også at Spektrumbygget slik det er i dag åpnes opp med store glassflater mot Sonja Henies plass og Vaterlandsparken.

Rødt var det eneste partiet i bystyret som stemte imot forslaget. De mener høyhuset får for store negative konsekvenser for Vaterlandsparken.