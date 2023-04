Artist i 20-årene dømt for drapsforsøk – anker

Den mannlige artisten i 20-årene var tiltalt for drapsforsøk og grov, ulovlig besittelse av et ladd skytevåpen på offentlig sted.

I tillegg til fengsel er han dømt til å betale oppreisning til fornærmede på 150.000 kroner, skriver Dagbladet.

Mannen nekter straffskyld og har ikke ønsket å forklare seg.

Ifølge tiltalen løsnet han minst to skudd mot den da 17 år gamle gutten i en fotgjengerundergang på Stovner 25. oktober 2021. Det ene skuddet traff gutten bakfra i hofteområdet og ga betydelige skader.

Mannens forsvarer, advokat Usama Ahmad, sier til NRK at dommen vil bli anket.

– Jeg registrerer at dommen er tre og et halvt år under statsadvokatens påstand. Tingretten ser helt bort fra store deler av aktors argumentasjon – om betydningen av at han er artist, sier Ahmad.

Blant materialet som ble lagt fram som bevis i saken, var angivelig voldsromantiserende raptekster mannen har fremført. Disse ble ikke lagt til grunn i dommen.