Dommen faller i rystende svensk drapssak

Begge kvinnene, som er 18 og 20 år gamle, nekter straffskyld for drapet, men erkjenner å ha flyttet liket til Tove, noe de også er tiltalt for.

Aktor Adam Rullman har bedt om livstid i fengsel for den eldste kvinnen og om livstid eller 18 års fengsel for den yngste kvinnen. Påtalemyndigheten mener det ikke finnes noen annen forklaring enn at de to drepte venninnen sin.

Tove forsvant natt til 16. oktober 2022 etter å ha vært på et utested og ble to uker senere funnet død i et skogholt øst for Vetlanda i Jönköpings lan i Småland. Videoovervåking viser at hun var på samme nattklubb som de to unge kvinnene kun noen timer før drapet.

Påtalemyndigheten mener Tove ble drept hjemme hos en av de to kvinnene, og at 20-åringen skal ha satt seg på Tove og tatt kvelertak på henne, mens 18-åringen holdt armene hennes fast. Deretter skal de ha dumpet venninnens kropp i et skogholt.

Rullman har tidligere sagt at etterforskning tyder på at Tove og den tiltalte 20-åringen hadde en konfliktfylt relasjon, uten at et nærmere motiv har blitt avdekket.

De to tiltalte i drapssaken har gitt ulike forklaringer i politiavhør.