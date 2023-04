Olav Njaastad, tidligere leder i Norsk Journalistlag, og Hilde Kristin Dahlstrøm, avdelingsleder for journalistikk ved Mediehøgskolen på Gimlekollen, står bak rapporten. De har intervjuet journalister og gått gjennom et stort antall artikler om drapssaken.

Rapporten slår ifølge Fædrelandsvennen fast at forhåndsdømming fant sted, og at kritiske spørsmål til politiet var fraværende i den første fasen. De mener også at redaksjonen ikke skapte et tillitsforhold til Viggo Kristiansens advokater og støttespillere, som var nødvendig for å få informasjon.

De mener dessuten at redaksjonsledelsen la klare føringer på dekningen.

Rapporten slår fast at mediehuset med hell koblet seg på saken etter bokprosjektet til Bjørn Olav Jahr og fram til frifinnelsen.

– Det viktigste for meg med denne rapporten er at den skal gjøre oss bedre. Denne gjennomgangen er ikke et pliktløp fra vår side, men en svært viktig intern evaluering, sier sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen.

Forfatterne tar ellers til orde for en reform der norsk straffeprosess åpnes for mer innsyn. Slik det er i dag, mener de påtalemyndigheten har kontroll på informasjonen som legges fram i retten.