Rapport om nye områder for havvind i Norge

Onsdag kommer en analyse av hvilke områder som kan egne seg til utbygging av nye havvindparker i Norge. Rapporten er produsert av Multiconsult og bestilt av Norwegian Offshore Wind, Equinor, Hafslund, Source Galileo og Deep Wind Offshore.

Boligstatistikk for mars

Boligprodusentenes Forening kommer onsdag med statistikk for 1. kvartal og mars. Det blir også presentasjon av tall for salg og igangsetting av nye boliger. Salget av nye boliger falt med 31 prosent i februar fra samme måned i fjor. Igangsettingen av nye boliger falt med 48 prosent. Statistikken for mars legges fram klokken 10.

USAs sentralbank med vurdering

USAs sentralbank Federal Reserve legger onsdag fram sin såkalte «beige book. Det er en vurdering av forholdene i USAs økonomi. Dette skjer klokken 20 norsk tid i Washington.

Dom i rettssaken om Tove-drapet

Onsdag er det ventet dom i rettssaken mot to kvinner som er tiltalt for drapet på venninnen Tove i Sverige. Kvinnene på 18 og 20 år er også tiltalt for å ha gjemt liket i et skogområde i Småland. Begge nekter straffskyld for drap, men erkjenner å ha flyttet liket. Aktor har bedt om livstidsstraff. Dommen er ventet klokken 14.

Koronautsatt kamp på Åråsen

Det utsatte oppgjøret i Eliteserien i fotball mellom Lillestrøm – Strømsgodset spilles onsdag. Kampstart er 18.30. Lillestrøm står uten poeng etter én spilt kamp i årets serie, mens Strømsgodset har tre poeng på like mange kamper. Kampen ble forrige helg utsatt etter koronautbrudd hos drammensklubben.

Norske damer på titteljakt i England

Manchester Uniteds fotballkvinner har mulighet til å dra fra Arsenal i kampen om ligagullet i den engelske superligaen. Det skiller tre poeng mellom lagene, men Arsenal har en kamp mindre spilt. I United-troppen finner vi Maria Thorisdottir, Vilde Bøe Risa og Lisa Naalsund, mens Frida Maanum er en av London-lagets stjernespillere. Også oppgjøret mellom Brighton og Everton spilles onsdag.

Haaland tilbake i Tyskland

I mesterligaens kvartfinale leder Erling Braut Haaland og hans Manchester City 3–0 fra hjemmemøtet mot tyske Bayern München. Onsdag spilles returoppgjøret på Allianz Arena. Også det andre kvartfinaleoppgjøret mellom Inter og Benfica spilles onsdag. Her leder Inter 2–0 fra det første oppgjøret.