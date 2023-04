Datatilsynet undersøker om politiets dronebruk er lovlig

Politiet må også svare på hvilke risikovurderinger som ble gjort da de kjøpte inn droner fra en kinesisk produsent, melder NRK.

Rett før påske sendte Datatilsynet et brev til Oslo politidistrikt der de blant annet blir bedt om å svare på hvilke rettslig grunnlag politiet har for å bruke droner.

– Vi er opptatt av at droner brukes til forskjellige formål av politiet, både til etterforskning, forbygging og til å skaffe oversikt over situasjoner og det vil være forskjellige hensyn å ta til personvernet ved forskjellig bruk, sier juridisk seniorrådgiver Jan Henrik Mjønes Nielsen i Datatilsynet.

Han sier han ikke vil foregripe noe, men det kan være en mulighet for at det er mangelfulle hjemler for bruk av droner i politiet.