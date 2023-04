Høyre kan gjøre sitt sterkeste lokalvalg på nesten hundre år

29,5 prosent sier de vil stemme Høyre i høstens lokalvalg 11. september – om snaut fem måneder. Når velgerne blir spurt om hva de vil stemme ved stortingsvalget, oppnår Høyre 31,8 prosent. Det viser meningsmålinger Respons Analyse har gjort for VG i april.

Hadde dette blitt resultatene i kommunevalget, hadde det blitt Høyres beste lokalvalg siden i hvert fall 1928, ifølge VG.

Trenden er den motsatte for Ap og Senterpartiet. 6,7 prosent vil stemme Sp lokalt, mot 5,6 prosent ved stortingsvalget. For Ap er forskjellen enda mer markert. Her sier 23,1 prosent av de spurte at de vil stemme Ap i lokalvalget. Bare 18,6 prosent vil gjøre det om det var stortingsvalg.

Høyre-leder Erna Solberg sier til VG at målet er å kapre makten både i Bergen, Oslo og Trondheim.

Thore Gard Olausen, analysesjef i Respons Analyse, mener det mest interessante ved målingen er den tydelige forskjellen på velgernes svar når de blir spurt om kommunevalg, versus stortingsvalg.

– Ap får nok en effekt av at de har en del ordførere rundt omkring, og byrådsledere i de to største byene i landet, sier han.

Hele stortingsmålingen (endring fra mars i parentes):

Rødt 5,2 (-1,6), SV 8 (-1,1), Ap 18,6 (+0,5), Sp 5,6 (-0,7), MDG 4,2 (+0,2), Venstre 4,6 (-0,9), KrF 3,5 (ingen endring), H 31,8 (+0,9), Frp 12,8 (-2,8), andre 2,8 (-2,6).

Målingen er gjort mellom 12. og 17. april og er basert på 1.001 intervjuer. Feilmarginen er på mellom 2 og 3 prosentpoeng.