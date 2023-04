Tonje Brenna vil opprette skjermbruk-utvalg

Regjeringen lanserer denne uken en ny digitaliseringsstrategi. I den forbindelse skal kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sette ned et utvalg som skal se nærmere på hvilke følger skjermbruk egentlig har for barn og unge.

– Vi vet jo at det å vokse opp i dag, sammenlignet med for 10–15 år siden, er annerledes, særlig på grunn av den teknologiske utviklingen. Men hva har det å si for barns evne til å konsentrere seg, for søvnkvalitet, for trivsel, for psykisk helse, for læring? Det er noe av det vi har lyst til å finne mer ut av, sier kunnskapsministeren til NRK.

Lærere i Oslo skal snart kunne styre hvordan elevene bruker nettbrett på skolen. Et nytt verktøy som kan styre nettbrettet til elevene blir testet ut på tre skoler. Systemet skal gi både lærere og foreldre økt kontroll.

Verktøyet skal gi lærerne mulighet til å styre elevenes tilganger på ulike digitale enheter, og gjøre begrensninger slik at det blir mindre forstyrrelser.