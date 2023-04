Ap fram, Høyre tilbake på ny måling

Målingen, som er utført av Norstat for Dagbladet og Vårt Land , viser at Arbeiderpartiet, som på forrige måling hadde en oppslutning på 17 prosent, kan glede seg over en framgang på 2,3 prosentpoeng.

– Det er motiverende med framgang, men vi har en stor jobb foran oss, sier partisekretær Kjersti Stenseng til Dagbladet om målingen.

For Høyre peker pilen motsatt vei. Målingen viser 31,6 prosent, tilbake 3 prosentpoeng.

Knapt borgerlig flertall

Det er fortsatt borgerlig flertall på Stortinget på denne målingen, viser mandatberegningen. De fire borgerlige partiene får 86 av 169 mandater.

– Dette viser hvor viktig sperregrensen er og hvor ekstreme utslag den kan gi, sier valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø til Vårt Land.

Hadde KrF klart grensen på fire prosent oppslutning, og kapret ekstra utjevningsmandater i stedet for MDG, som krøp over sperregrensen, kunne det borgerlige flertallet igjen vært stort, påpeker Stein.

Arbeiderpartiets regjeringspartner Sp får 5 prosents oppslutning, tilbake 0,5 prosentpoeng.

Mandat til Industri- og Næringspartiet

Fremskrittspartiet havner under 10 prosent for første gang siden februar 2022. 9,8 prosent er den svakeste nasjonale målingen siden februar 2022 – og er neppe den oppladningen Frp ønsket seg før neste helgs landsmøte.

Nykommeren Industri- og Næringspartiet (INP) får hele 3,6 prosent, noe som ville gitt gjennombrudd og én stortingsrepresentant hvis det var valg.

For de andre partiene ser målingen slik ut:

Rødt 5,4 (-0,9), SV 8,8 (-1,4), MDG 4,8 (+1,9), Krf 2,8 (-1,2), V 5,4 (+0,4).

Målingen ble gjennomført fra 12. til 15. april. 991 personer har svart i undersøkelsen. MDG og INPs fremgang er utenfor feilmarginen. Feilmarginen i målingen spenner fra 0,5 til 3,5 prosentpoeng og øker med partiets størrelse.