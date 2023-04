Det bekrefter gruppeleder i bystyret og leder for partiet nasjonalt, Cecilie Lyngby, overfor NRK tirsdag kveld.

Lyngby understreker at mistilliten ikke er rettet mot Johansen som person. Hun peker på overskridelsene på Fornebubanen og Oslos vannforsyningsprosjekt, eldreomsorg og en Dagbladet-avsløring om offentliggjøring av voldsoversikten i Oslo-skolen.

– Det handler om hans ansvar som leder. Oslo er vanskjøttet under hans ledelse, sier Lyngby.

Folkets Parti var tidligere kjent som Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB). Partiet hadde fire representanter i bystyret etter valget i 2019, men to av dem har forlatt partiet.

Johansen sier til NRK via sin kommunikasjonsavdeling at han ikke har behov for å kommentere mistillitsforslaget.