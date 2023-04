Politiet opplyser på Twitter at de fikk melding om at en mann var funnet død i sitt eget hjem ved 18-tiden. Den døde er ifølge Halden Arbeiderblad en mann i 70-årene med lokal tilhørighet. Pårørende er varslet og blir fulgt opp videre.

– Personen er funnet på stedet med omstendigheter som gjør at vi må etterforske hva som er grunnen til at han er omkommet. Det er et mistenkelig dødsfall, sier innsatsleder Arve Hermansen til avisen.

– Jeg kan ikke gå inn på hvilke omstendigheter det er snakk om. Det er ikke gjort noen pågripelser i saken, sier operasjonsleder Pål Bjelland til VG.