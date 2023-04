Mann iført finlandshette angrep morens kjæreste med samuraisverd

Da saken gikk i Telemark tingrett i slutten av mars erkjente mannen angrepet som skjedde i en bolig i en kommune i Telemark. I retten forklarte han at han dagen før hadde vært vitne til en krangel mellom moren og kjæresten hennes, og at han var sint på kjæresten etter dette.

Før han dro til morens kjæreste ruset han seg, og han sa at han derfor ikke husket noe av selve hendelsen.

Kjæresten til moren forklarte imidlertid at tiltalte denne morgenen hadde et samuraisverd og banket på ytterdøren og ville inn. Da kjæresten nektet å slippe ham inn, knuste mannen kjøkkenvinduet og tok seg inn i boligen. Inne på soverommet fikk kjæresten tak i et luftgevær som han rettet mot tiltalte, før tiltalte svingte sverdet med stor kraft slik at det først traff luftgeværet og så armen til fornærmede.

Deretter oppsto det et basketak mellom de to, der kjæresten blant annet fikk et kne i nesa, før tiltalte forlot stedet.

I tillegg til angrepet på kjæresten, ble mannen dømt for flere andre forhold og fikk en straff på to års fengsel.