Kripos gjør endringer etter rekordbeslag av kokain

820 kilo kokain ble 30. mars funnet gjemt i banankasser på et Bama-anlegg i Oslo. Søndag ble det funnet mellom 800 og 900 kilo, også det i banankasser hos Bama i Oslo, søndag. I tillegg ble det funnet over 100 kilo kokain på et lastefartøy fra Sør-Amerika i Husnes i Vestland fylke, torsdag forrige uke.

Det er Kripos som har ansvar for analyse og gjennomgang av funnene, og nesten to tonn kokain krever endringer hos politietaten, skriver VG tirsdag.

– Beslagsmengden er så stor at vi har gjort endringer i rutinene for hvor og hvordan dette oppbevares. Sikkerhetshensyn og plassmangel gjør dette nødvendig, da beslagene er sjeldent store, sier Dag Sandham, som leder seksjon for sikkerhet og fellestjenester i Kripos.

Han ønsker ikke å si noe om hvor eller hvordan beslagene oppbevares, eller om transport eller rutiner, men forteller at dette ikke vil bli oppbevart hos Kripos.

Ingen er så langt pågrepet etter beslagene i Oslo, men seks utenlandske statsborgere er så langt pågrepet etter beslaget på Vestland.