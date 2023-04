Dales forsvarer, Patrick Lundevall-Unger, var tirsdag i møte med Utenriksdepartementet (UD). Der ble det diskutert en mulig retur for nordmannen som sitter fengslet i Jemen, skriver NRK.

– Jeg har følelsen av at UD tar denne saken meget alvorlig. Det er ikke tomme fraser, men de ønsker å bidra aktivt, sier Lundevall-Unger.

Til NRK vil UD verken kommentere eller bekrefte om de skal hjelpe med å bringe den terrorsiktede hjem.

Dale reiste fra Norge til Jemen i 2011. I juli 2014 opplyste PST at de hadde siktet og etterlyst Dale fordi han hadde sluttet seg til den jemenittiske grenen av al-Qaida. Da ble det også kjent at Dale var ført opp på amerikanske myndigheters liste over globale terrorister. Han ble pågrepet i Jemen i mars 2022.

Forsvareren sier han forstår at en eventuell retur av Dale vil være kontroversiell.

– Det han er siktet for er noe politiet og påtalemyndighet har bestemt seg for. Det er forståelig at det er kontroversielt, men det avgjørende er at man ikke kan forskjellsbehandle norske statsborgere, sier Lundevall-Unger.