Streiken kan føre til produksjonsstans for Fjordland

– Fjordlands tradisjonelle middagsretter laget med sous vide-metoden, og små ferdigretter i skål vil være det som blir berørt først, sier Cathrine Bronken i Fjordland til Stavanger Aftenblad.

Rundt 25.000 medlemmer i LO og YS over hele landet er for tiden ute i streik. Fredag kan ytterligere 17.000 bli tatt ut i streik. Ved Fjordkjøkken på Varhaug i Rogaland er det varslet at 117 tas ut i streik om partene ikke kommer til enighet.

– Dette utgjør cirka 80 prosent av de ansatte i produksjonen på Fjordkjøkken, sier Anne Siri Høiland, daglig leder ved Fjordkjøkken til Aftenbladet.

Hun mener et slikt uttak vil mest sannsynlig medføre at produksjonen må stanse etter nedtrappingen. Fjordland står også bak merkevarer som Bremykt, Brelett, Yoplait og KOS. Disse vil ikke bli berørt.