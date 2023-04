Vegvesenet om fergene: Mer kø, men ingen store problemer så langt

– Vi har ikke registrert noen større situasjoner som følge av streiken, sier avdelingsdirektør for ferge, Dag Hole, i Statens vegvesen til NTB.

Vegvesenet har ansvar for 16 fergesamband på riksveinettet, og elleve av disse er rammet av streiken. På de fleste av disse er én ferge tatt ut av drift.

– Det har selvfølgelig vært mer kø. Og reisende har i større grad enn vanlig ikke kommet med på den fergen de planla. Men ikke i så stort omfang så langt, sier Hole.

Flere fergesamband på fylkesveinettet rammes også av streiken, men disse er det fylkeskommunene som har ansvar for. Hole har inntrykk av at situasjonen er noenlunde lik der.

– Det vi frykter, er at en av fergene som ikke er i streik, får tekniske problemer. Vi hadde en sånn situasjon på Halhjem – Sandvikvåg i går kveld, men det skjedde såpass sent at den bare hadde to avganger igjen for kvelden uansett, sier han.

Feilen ble rettet.

Vegvesenet oppfordrer reisende til å ikke la frustrasjonen gå ut over de som jobber langs fergestrekningene.

– Det er selvfølgelig en uheldig situasjon, men vi må respektere streiken som et virkemiddel, understreker han.