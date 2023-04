Hennig-Olsen og Diplom-Is har sendt ut permitteringsvarsel til ansatte

Ansatte i Hennig-Olsen fikk permitteringsvarsel for et par uker siden, sier administrerende direktør Paal Hennig-Olsen til Fædrelandsvennen.

– Det er for å være i forkant. Hvis våre arbeidere blir tatt ut i streik fra fredag, så må vi vurdere å stenge ned hele produksjonen. Da må vi i så fall permittere de resterende ansatte, sier han.

Dersom streiken vedvarer, tas rundt 100 ansatte ut i streik fredag. Totalt er det 275 årsverk i bedriften.

Også permitteringer i Diplom-Is

I Diplom-Is tas 105 ansatte i produksjonen og på lageret ut i streik fredag. Antallet er nok til at selskapet må redusere eller stoppe produksjonen, og det kan bli redusert kapasitet på lageret, opplyser Diplom-Is.

– Et omfang som vi ser nå, vil kunne få betydelige konsekvenser for vår drift og lønnsomhet, og det har derfor blitt sendt ut et betinget permitteringsvarsel. Vi ønsker å beholde våre medarbeidere i arbeid der vi kan, sier Mari Ellestad, direktør for kommunikasjon og strategi.

Diplom-Is kan likevel ikke utelukke at flere i selskapet må permitteres.

– Etter et år med økte kostnader på nærmest alle kanter er dette en utfordrende situasjon for oss. Vi skal ikke legge skjul på det, sier Ellestad.

Har is til ut i neste uke

Trolig kan Diplom-Is holde produksjonen i gang en stund ut i neste uke og har foreløpig is på lager. Selskapet merker imidlertid økt etterspørsel fra kundene.

– Vi merker naturlig nok økt etterspørsel fra våre kunder som ønsker å sikre seg is inn mot maidagene. Vi jobber på spreng for å få ut alle bestillingene som kom inn mandag, og som kommer til å komme inn de neste dagene. Vi har god dialog med kundene og vil gjøre det vi kan for å sikre 17. mai-isen, sier Ellestad.

Hennig-Olsen har måttet legge om produksjonen på grunn av leverandører i streik.

– Hvis det fortsetter, blir også transportørene rammet, og da får vi ikke inn råvarer. Jeg anslår at vi kan produsere ut onsdag i neste uke med det vi har på lager nå, sier han.