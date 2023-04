Både LO og NHO klare for Debatten på NRK

Det bekrefter programleder Fredrik Solvang i et innlegg på Instagram.

Saken ble først omtalt av Dagbladet.

Mandag ville LO ikke stille i en ekstrasending debattprogrammet planla. Dermed ble den avlyst. Nå har imidlertid LO snudd.

Redaktør Knut Magnus Berge i NRK sier til Kampanje at de ikke har endret premissene for sendingen for å få LO med.

– Det er akkurat samme sending som vi skulle ha i går. Det er bare LO som har ombestemt seg, sier han.

Han sier at det ikke er besluttet om LO- og NHO-sjefene skal debattere mot hverandre.

– Akkurat hvordan vi rigger det, vet vi ikke, men alle de viktigste aktørene vil være der, sier han.

NRK ønsker også å hente inn parter som er direkte berørt av streiken, for eksempel enkeltbedrifter eller representanter for arbeidstakere i streik.

Nærmere 25.000 LO- og YS-medlemmer er nå i streik.