Statens havarikommisjon har konkludert med at materialbruken i midtrekkverket har hatt stor betydning for skadeomfanget i ulykken , skriver Teknisk Ukeblad.

Rekkverket i cortenstål var en del av et prøveprosjekt på den 11 kilometer lange strekningen på E6 mellom Dal og Kolomoen. Pilotprosjektet gikk ut på å teste rusttregt stål i veiutstyr og hadde stort fokus på estetikk og design langs veiene.

I ettertid har det vist seg at materialet ble kjøpt inn og installert på deler av strekningen uten at det var søkt om og forelå godkjenning fra Vegdirektoratet.

– Her må vi bare beklage at vi ikke hadde gode rutiner for godkjenning og oppfølging av dette pilotprosjektet, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen i en pressemelding.

Siden høsten 2022 er fem kilometer av rekkverket i rusttregt stål skiftet ut. I løpet av 2023 og 2024 skal de resterende 45 kilometerne av rekkverket skiftes ut.