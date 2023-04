Mann i 20-årene siktet for drap på kvinne i Trondheim

På en pressekonferanse tirsdag formiddag opplyste Trøndelag politidistrikt at den siktede ble pågrepet et annet sted på Byåsen enn der den døde kvinnen ble funnet.

– Som følge av funnene som ble gjort på åstedet og siktedes forklaring, er han siktet for drap eller medvirkning til dette. Det er per nå ingen øvrige siktede i saken, forteller påtaleansvarlig Ellen Moksnes Andresen.

Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Han betegnes som kjent av politiet. Han og den døde kvinnen hadde ifølge politiet en relasjon.

Kort forklaring

Den siktede ga en kort forklaring etter at han ble pågrepet.

– Det ble også forsøkt et avhør av siktede i løpet av natta. Da ønsket han ikke å forklare seg for politiet, men det er avtalt et nytt avhør i løpet av dagen, sier etterforskningsleder Eivind Guldseth.

Politiet i Trondheim antar at drapet i en bolig på Byåsen i Trondheim skjedde mellom klokken 14 og 19 mandag.

– Vi har gjort en del undersøkelser, og hypotesen knyttet til drap er styrket, sier etterforskningslederen.

Ikke noe om skadeomfang

Politiet ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å si noe skadeomfanget på kvinnen. De ble varslet av en person med relasjon til den døde. Bekymringsmeldingen kom klokka 20.22 mandag.

Både den siktede og kvinnen som ble funnet død, er norske statsborgere. Selv om det gjenstår formell identifisering, er de pårørende varslet.

Den siktede framstilles trolig for varetekt onsdag. Det skjer i Trøndelag tingrett.