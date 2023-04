Til P4 opplyser kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop at handelen økte 40–50 prosent mandag.

– Og det er drikkevarer som økte mest, sier han.

Coop hadde en økning på 400 prosent i ølsalget. Også for Pepsi Max er økningen stor. For Coop er det likevel ikke aktuelt å sette en begrensning for hvor mye øl eller brus kunder kan kjøpe, forteller kommunikasjonsdirektøren.

Flere bryggerier og matprodusenter varslet full stans i produksjonen da streiken var et faktum søndag.