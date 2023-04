Rikskringkasteren hadde planlagt en debatt om streiken, men i et Instagram-innlegg mandag ettermiddag bekrefter Debatten-leder Fredrik Solvang at denne blir avlyst.

I Instagram-innlegget sier Solvang at LO ikke har lyst til å stille til debatt.

– Årsaken de oppgir, er at de ikke vil bidra til å høyne konfliktnivået, sier Solvang.

Nettavisen meldte først om saken.

Redaktør Knut Magnus Berge bekrefter overfor NTB at de prøvde å rigge til en ekstra debatt som følge av storstreiken.

– Vi mottok flere positive signaler, men etter hvert skjønte vi at det ikke kunne bli noe av. Særlig arbeidstakersiden så seg ikke tjent med å stille til debatt. Da er det ikke slik at vi kan tvinge noen, sier Berge.

Redaktøren sier videre at det er for tidlig å si om storstreiken vil bli tema i tirsdagens ordinære sending.

– I utgangspunktet har vi planlagt et annet tema, men det gjøres en ny vurdering hver dag. Vi rigger oss for å lage en best mulig sending, sier han.