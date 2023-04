Ringnes er blant bedriftene som må stanse produksjon og utlevering på grunn av streiken i frontfaget.

Rundt klokka 14.30 mandag var utsalget tomme for øl på fat , opplyser pressesjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes til Dagbladet.

– Det er fortsatt noen produkter og varer der, men det begynner å tynnes. Det er helt tomt for pils på fat, sier han.

Tomt til streiken er over

Fatøl blir ikke tilgjengelig igjen før streiken er over, bekrefter han.

– Vi har varer på lager, men vi har ingen som kan kjøre det ut. Over halvparten av arbeidsstokken i Ringnes er tatt ut i streik. Da er det ikke mulig å opprettholde forsvarlig drift, sier Bruusgaard.

Køen ved utsalget strakte seg flere titalls meter da NTBs fotograf var på stedet tidlig mandag ettermiddag.

TV 2 , NRK og Avisa Oslo har snakket med flere av dem som mandag var på Bryn for å sikre seg øl og mineralvann. Mange av dem var fra butikk- og serveringsbransjen. De ville forsikre seg om at de ikke går tomme for drikkevarer den første tiden under streiken.

Flere hundre liter forsvant

Også i Bergen var det stor pågang for få kjøpt drikkevarer.

Ved Storcash på Bontelabo ble det tomt for øl på minutter.

– Vi hadde flere hundre liter øl, men alt før vi åpnet, sto folk i kø og ville sikre seg så mye som mulig, sier butikkmedarbeider Kim Erik Birkeland til Bergensavisen.

For å handle hos Storcash må du være registrert med en bedrift, organisasjon, lag eller forening. Skal du kjøpe øl, må du i tillegg ha skjenkebevilling.

– Alt klokken 6.50 sto det fem biler utenfor. De kjøpte med seg fat, enten på 20 eller 30 liter. Jeg har ikke tillatelse til å oppgi noe antall, men det gikk mange fat, sier Birkeland.