KS vurderer å utsette lønnsforhandlinger etter storstreik

– Jeg syns det er leit at partene ikke var i stand til å komme fram til en frontfagsramme, sier Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon KS.

Han sier til NTB at KS i løpet av dagen vil avklare om lønnsforhandlingene i kommunal sektor skal starte opp på torsdag, som planlagt, eller om de skal utsettes.

Det skal være et møte om dette mellom partene klokken 13.00 mandag, bekrefter Gangsø.

Setter rammen

Mandag morgen gikk 25.000 ansatte i LO og YS ut i streik etter at det ble brudd i meklingen med NHO søndag.

Rammen i frontfaget er normgivende for de andre lønnsoppgjørene som kommer på løpende bånd utover våren.

– Det er naturlig at det får konsekvenser at vi ikke har fått på plass en frontfagsramme. Vi vil i løpet av dagen avklare om det får betydning for tidsløpet vi har lagt sammen med vår forhandlingsmotpart, sier Gangsø.

Spekter i tenkeboksen

Også arbeidsgiverforeningen Spekter teller nå på knappene. Spekter skal etter planen starte forhandlingene med sine motparter i morgen, tirsdag.

– Spekter kommer i løpet av dagen, og i samråd med hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden, til å vurdere hvordan streiken i NHO-området vil påvirke vårt forhandlingsløp, sier kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes til NTB.

Tøffe tak

Lill Sverresdatter Larsen, som er leder for Norsk Sykepleierforbund og forhandlingsleder i Unio for Spekter-området, bekrefter overfor NTB at Unio er i dialog med Spekter for å avklare videre forhandlingsløp.

Sverresdatter Larsen sier hun forventer tøffe forhandlinger i år.

– Når vi ser at de ikke klarer å bli enige i privat sektor, som er en startplanke for oppgjørene, så peker det framover mot at det blir tøft også i offentlig srektor, sier hun.

Gangsø i KS tror ikke streiken i privat sektor vil få store konsekvenser for forhandlingene i offentlig sektor utover en eventuell utsettelse. Han tror heller ikke det øker sjansen for flere streiker.

– Det kan bli en tidsforskyvning, men det er ikke dramatisk for oss.