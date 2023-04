22. mai blir hennes siste arbeidsdag, opplyser PST i en pressemelding.

– Jeg har vært assisterende sjef i PST i ett år og har vært i organisasjonen i to og et halvt år. Jeg vært så heldig å få jobbe med det utrolig viktige samfunnsoppdraget som tjenesten håndterer, sier Moe på en pressekonferanse mandag.

Noe av årsaken til oppsigelsen synes å være samarbeidsproblemer mellom henne og den nye PST-sjefen Beate Gangås. Oppsigelsen ble kjent internt i PST mandag morgen.

– Vi to på toppen ikke har klart å finne det optimale fellesskapet oss imellom, sier Moe til VG.

– Ikke bedt om å gå

Hun understreker at hun ikke har blitt bedt om å gå.

– Det dreier seg ikke om utførelsen av mine arbeidsoppgaver, sier Moe.

Moe opplyser at hun og Gangås ser forskjellig på ting. Hun sier at hun ikke har opplevd samarbeidet med PST-sjefen som en konflikt.

– Det er en avklart situasjon, der jeg mener at jeg ikke er den rette fremover. Det er ikke dramatisk for rikets sikkerhet på noe vis, sier Moe.

Søkte på stillingen som PST-sjef

Moe søkte på stillingen som PST-sjef, men den gikk til Gangås, som tiltrådte i desember.

– Jeg tar til etterretning at rollen som assisterende sjef ikke innfridde forventningene. Det står derfor respekt av valget om å søke seg til nye utfordringer. Jeg vil takke Hedvig for all den innsatsen hun har lagt ned for PST som assisterende sjef. Jeg ønsker henne lykke til videre, sier Gangås i en uttalelse.

Moe begynte i PST i 2020 og kom da fra stillingen som assisterende sjef i Økokrim. I PST startet hun som påtaleleder og sjef for juristene. I april i fjor gikk hun inn i jobben som assisterende PST-sjef og ble samtidig fungerende sjef som følge av at Roger Berg gikk av med pensjon.