Jonas Lihaug Fredriksen er en norsk Youtuber, programleder og tidligere komiker. Flere har kanskje blitt kjent med ham gjennom Mads Hansens TV 2-program «Forræder».

Da Lihaug Fredriksen begynte i andreklasse på videregående, var det mye snakk om hvem i kompisgjengen som hadde hatt sex og ikke.

Lihaug Fredriksen stresset mye med at han var sent utviklet den gangen, noe som ga ham et uventet problem da tiden var inne for å debutere seksuelt.

Han fikk en prestasjonsangst som gjorde at han ikke fikk ereksjon når det gjaldt.

– Det er det absolutt tyngste jeg har følt på, og har kanskje vært det nærmeste jeg har vært et traume. Særlig var det tøft på videregående når seksuell debut var helt alfa omega, sier Fredriksen til TV 2.

Fikk utskrevet Cialis

Etter å ha vært åpen med moren sin om utfordringen, fikk Lihaug Fredriksen både testet hormonnivåene sine og snakket med en psykiater og sexolog.

Ekspertenes dom var at det ikke var noe galt med 18-åringen, dette satt bare i hodet.

I en alder av 18 år fikk Lihaug Fredriksen utskrevet resept på Cialis, et legemiddel som i utgangspunktet behandler eldre menn med erektil dysfunksjon.

Salgsboom

Tidligere var Viagra den mest solgte pillen i Norge, men i dag er Cialis den mest brukte Foto: Science Photo Library

Ifølge Felleskatalogen har Cialis vist å forbedre evnen til å få en hard, erigert penis. Samtidig hjelper legemiddelet blodårene i penis til å slappe av etter seksuell stimulering, noe som forkorter virketiden sammenliknet med Viagra.

De siste årene har salget av Cialis eksplodert i Norge, ifølge tall TV 2 har hentet inn.

I 2012 ble det solgt 123.576 pakninger av Cialis på norske apotek. I 2022 har tallet økt til 279.569. En økning på 126 prosent.

– Ikke alltid stiv og stor

Ifølge sexolog og parterapeut Susanne Eidem er potensproblemer «utrolig vanlig». Hun er tydelig på at medisiner ikke er løsningen, men at det viktigste man kan gjøre er å ta vare på seg selv fysisk og mentalt.

– Vi må normalisere at man ikke alltid er stiv og stor. Det er ikke farlig å oppleve at ereksjonen svikter en sjelden gang i mellom. Det er for eksempel helt vanlig at det kan komme å gå i løpet av sexakten også, så det er viktig å prøve å ha et avslappet forhold til det, sier Eidem til TV 2.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helses døgnåpne hjelpetelefon og chattetjeneste hvor du kan snakke åpent om livets utfordringer, eller få info om hjelpe- og aktivitetstilbud. Telefonnummeret er 116 123 eller 91 11 61 23 (fra utlandet).

Sex og samfunn sin chat svarer på spørsmål som handler om seksualitet og seksuell helse. De som sitter på chatten er helsepersonell eller medisinstudenter, og du kan være trygg på at de gir gode faglige svar basert på forskning. Chatten er åpen mandag-torsdag mellom kl. 17.00 og 21.15.