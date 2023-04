46 prosent av importert honning er falsk

Birøktere i Norge og Sverige vil nå ha bedre kontroll og strengere straff for matforfalskning – samt importstopp fra land som selger falsk honning, skriver Nationen.

– Vi krever bedre merking, oppdaterte kontrollmetoder og flere analyser av importerte partier med honning, sier generalsekretær i Norges Birøkterlag, Hilde Merete Øverby.

Prosjektleder for ByBi HonningHub, Ragna Ribe Jørgensen, opplyser at det flommer over av juksehonning på verdensmarkedet, og det er svært lønnssomt.

– Så lukrativ er svindelen at honning faktisk er ett av de mest forfalskede produkter som finnes, sier Jørgensen.

Jørgensen viser til at en rekke andre undersøkelser gjennomført i flere europeiske land de siste årene, viser det samme.

– Ofte er det umulig å avsløre. Vi må dermed forvente at også rundt 40 prosent av all importhonning i norske butikkhyller er falsk, sier hun.

Det er EU-kommisjonen som har gjennomført prosjektet « From The Hives » for å undersøke omfanget av forfalskninger i honningindustrien. Rapporten ble nylig publisert av European Anti-Fraud Office (OLAF).

Ifølge fagfolk er Kina, Tyrkia og Storbritannia blant verstingene når det gjelder salg av juksehonning.