LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier at NHO ikke kunne innfri på kravet om økt kjøpekraft for medlemmene, og at det derfor ble streik.

– Jeg vil understreke at det er hele LO som nå er i konflikt med NHO, sa en alvorspreget LO-leder på en pressekonferanse søndag kveld.

Legger skylden på NHO

Et par timer i forveien ble det klart at 23.000 LO-medlemmer tas ut i streik fra mandag av, med mulighet for en utvidelse fredag.

Følsvik understreket det historiske suset over avgjørelsen.

– Dette er den første konflikten i et mellomoppgjør siden krigen og den første LO-streiken på 23 år. Selvfølgelig er det ikke en situasjon vi har ønsket oss. Det er alvorlig for de som går ut i streik og som heller ville gått på jobb, sier hun.

LO gikk inn i lønnsforhandlingene med et krav om økt kjøpekraft og et særlig løft for de lavtlønte.

– Det var NHO ikke villig til å innfri på, sier hun.

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid. Foto: Terje Pedersen / NTB

NHO-sjefen: LO ville ha fått økt kjøpekraft

NHO-direktør Ole Erik Almlid sier at LOs medlemmer ville ha fått økt kjøpekraft hvis skissen til løsning i lønnsmeklingen hadde blitt godtatt.

NHO godtok skissen, men det gjorde ikke LO. Almlid sier han er overrasket over det.

– Vi har fått en unødvendig streik fordi LO ikke aksepterte skissen. Det var slik at i skissen til LO at de ville ha fått innvilget økt kjøpekraft, sier Almlid.

Han sier at NHO gjorde mye for å komme LO i møte. LO har derimot sagt at det er NHO som kaster Norge ut i en storstreik når 25.000 medlemmer går ut i streik fra mandag morgen. Også YS brøt med NHO.

LO-topp: God gammeldags klassekamp

Fellesforbundet ville ikke gå videre i lokale forhandlinger, men stå sammen med resten av LO i kravet om økt kjøpekraft.

Det sier forbundsleder Jørn Eggum på spørsmål om hvorfor ikke Fellesforbundet kunne unngå streik for sine medlemmer ved å gå videre i lokale forhandlinger.

– I år ville vi at hele laget skulle være med, sier Eggum.

– Det er god gammeldags klassekamp. Nå er det på tide at også folk på gulvet får sin del av kaken de er med på å skape, sier han.