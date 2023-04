UD: Boligen til Norges ambassadør i Sudan truffet av granat

Det opplyser Utenriksdepartementet.

– Natt til søndag ble ambassadørens bolig i Khartoum truffet av en granat. Ambassadøren er uskadd, men hendelsen førte til materielle skader. Vi har ingen grunn til å tro at ambassaden var mål. Dette er svært alvorlig og vi vil følge det opp, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

På spørsmål om Norge gjør vurderinger av om ambassadepersonell skal hentes ut, svarer UD at det ikke er mulig.

– Det er ikke mulig slik situasjonen er nå. Vi oppfordrer alle til å holde seg innendørs og i ro. Vi vurderer hele tiden hvilke muligheter vi har for å bistå og har også kontakt med andre land. Det er ikke mulig å bevege seg utendørs, og flyplassen er stengt, sier pressevakt Marte Lerberg Kopstad i UD til NTB.

Ambassaden har innført sikkerhetstiltak. Situasjonen er svært uoversiktlig og uforutsigbar, opplyser UD.

– Vi er svært bekymret for våre ansatte ved ambassaden i Khartoum og norske borgere som befinner seg i landet. Pågående luftangrep og voldsomme gatekamper gjør at det er risiko for at man havner i kryssild. Vi anbefaler alle nordmenn i Sudan å holde seg inne og i ro, sier utenriksministeren.