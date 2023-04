Fyllingsgraden i vannmagasinene er på et normalt nivå og det er mye snø i fjellet, skriver TV 2.

I tillegg åpner Finland sitt nye kjernekraftverk Olkiluoto 3 for kommersiell drift på mandag, og gasslagrene i Europa er forholdsvis fulle etter en mild vinter.

Derimot er det mye annet som taler for at prisene fortsatt blir høye, og markedene har priset inn én krone kilowattimen hele sommeren gjennom. Blant annet lider markedet fortsatt under mangelen på russisk gass, og man jobber ut ifra at neste vinter blir langt kaldere enn den inneværende.

I tillegg er den svake valutakursen et problem også for norske strømkunder:

– Kraftprisen handles i euro. Så for hver prosent krona svekker seg, stiger prisen på energi tilsvarende. Her hjemme må man betale regningen i kroner og øre, og da blir det dyrt, sier kraftekspert Gert Mollestad.