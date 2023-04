Oljefondet gir seg selv klimastryk

– Kjernen i arbeidet vårt er å få selskapene i porteføljen vår til å sette seg mål om netto nullutslipp, at de skal ha troverdige utslipps- og overgangsplaner for å nå det, og at de faktisk skal implementere disse planene, sier direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho i oljefondet til E24.

Det er rapporten Ansvarlig forvaltning 2022 som har regnet ut temperaturstigningen som fondets investeringsobjekter til sammen bidrar til. 2,4 grader celsius er 0,9 grader høyere enn Parisavtalens mål om å holde temperaturstigningen på maks 1,5 grader.

Ihenacho sier man vil fortsette arbeidet med å påvirke selskapene i porteføljen i positiv retning i år, for første gang også med egne aksjonærforslag.