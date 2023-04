– Vi er svært urolig for utviklingen i Sudan. Fortsatt bruk av militære virkemidler vil undergrave muligheten til å komme fram til en fredelig overgang til et sivilt ledet demokratisk styre og vil gå ut over den sudanske befolkningen. I verste fall kan dette føre Sudan ut i borgerkrig, sier Huitfeldt i en uttalelse til NTB.

Harde kamper har gjennom lørdagen rast mellom den paramilitære gruppen RSF og den sudanske hæren. Flere sivile skal være drept.

UD betegner situasjonen som uoversiktlig og fraråder alle reiser til Sudan.

– Vi er nå opptatt av å ivareta sikkerheten til våre ansatte og norske borgere. Vi oppfordrer norske borgere som er i Sudan til å holde seg innendørs og i ro, fortsetter Huitfeldt.