Oslo og Akershus får billigere kollektivbilletter

Det er første gang på 15 år at Ruter reduserer prisene på enkeltbilletter. Billetten kalles Reis og går ut på at folk får mer rabatt jo mer de reiser kollektivt i løpet av en 30-dagersperiode.

– Å kutte kollektivprisene er viktig for alle, men aller mest for dem som har minst å rutte med, i en tid hvor alt annet blir dyrere, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG).

– Den nye hverdagen med hjemmekontor fører til andre behov for de som reiser kollektivt. Reis gir en langt mer fleksibel reisemulighet til de som vil veksle mellom å jobbe hjemme og på kontoret, sier fylkesråd Olav Skinnes (Sp) i Akershus.

Reiser man seks ganger får man kjøpe en enkeltbillett til 10 prosent rabatt. Når man har reist 20 ganger får man 25 prosent rabatt, og for å få maksrabatten på 40 prosent må man ha reist mer enn 35 ganger med kollektivtrafikken, ifølge Ruter.

Dersom man reiser kollektivt mer enn 21 ganger i måneden lønner det seg fremdeles med årskort. Hvis du bruker vanlig månedskort, lønner det seg hvis du reiser mer enn 25 ganger. Månedskort koster i dag 853 kroner.