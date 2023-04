Politiet opplyser at det har vært en alvorlig ulykke.

– Det er en scooter som har vært i en ulykke under kjøring. Redningshelikopteret er på stedet og tar med seg en pasient til sykehus for behandling, sier operasjonsleder Jan Arne Pettersen i Finnmark-politiet til NTB.

Han sa at det er føreren av scooteren som er skadd. På Twitter skriver politiet at to personer er fraktet til sykehus.

– Det er krevende terreng og til dels veldig glatt i området, sier Pettersen.

Saken oppdateres