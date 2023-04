Stadig mer kryptovaluta rapporters i skattemeldingen

Skatteetaten erfarer både at langt flere personer oppgir at de eier kryptovaluta enn tidligere år, og at innmeldt inntekt, formue og fradrag øker kraftig. Det ventes at det samme er tilfellet i årets skattemelding.

I 2021 rapporterte 42.781 personer at de eide kryptovaluta i 2021 – mot 15.251 i 2020.

Rapportert inntekt var på 9,8 milliarder kroner. Dette er en økning på 8,8 milliarder kroner fra året før, mens rapportert formue var på 23 milliarder kroner – opp fra 8 milliarder kroner i 2020.

– Vi er godt fornøyd med denne økningen, og forventer også i år at kryptovaluta for milliarder av kroner fylles ut i skattemeldingen, sier fagansvarlig for Skatteetatens kryptosatsing, Marius Johansen, i en pressemelding.

Samtidig tror han mørketallene er store.

– Skatteetaten har identifisert rundt 180.000 personer i Norge som eide kryptovaluta i 2021, men anslår at det reelle tallet er langt høyere. I kontrollsakene i 2022 sendte vi ut varsel eller vedtak om endring for til sammen cirka 130 millioner kroner i inntekt og 500 millioner kroner i formue, sier Johansen.

Stadig flere krever også fradrag for tap på kryptovaluta. Har du blitt svindlet, har du nemlig rett på fradrag under visse forutsetninger.

– Du må ha gjort en reell investering i kryptovaluta, og kunne dokumentere og sannsynliggjøre at denne er endelig tapt, understreker Johansen.