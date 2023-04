– Tjenesten vil koste 39 kroner per måned fra 1. juni. For kunder som allerede har et abonnement og betaler for ekstra lagring, øker prisen fra 29 til 49 kroner per måned, sier pressesjef Anders Krokan i Telenor til Nettavisen.

Telenor forklarer prisen med at Online har fått en oppgradering som skal gjøre epostløsningen lettere og tryggere å bruke.

– Vi forstår at kunder vil reagere på dette. Likevel ser vi oss nødt til å innføre den nye prisingen for å kunne tilby en eposttjeneste som oppfyller nåtidens og fremtidens krav til en trygg og brukervennlig tjeneste med spamfilter, sier Krokan.

Kunder som vil avslutte sitt epostforhold til Telenor, må gjøre det innen 31. mai.