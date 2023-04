Høyre skeptisk til bondeunntak fra innleieforbudet

1. april ble reglene for innleid arbeidskraft strammet kraftig inn. De nye reglene går hardest ut over bygningsbransjen, som nå har fått et totalforbud mot innleie fra bemanningsselskap.

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) har imidlertid gitt bøndene et unntak, skriver Dagens Næringsliv.

Unntaket gjør at bønder får mulighet til å leie inn avløsere og landbruksvikarer til midlertidige arbeidsforhold.

Det får Høyre til å reagere og til å kalle dette for klar forskjellsbehandling.

– Det er ganske åpenbart at Senterpartiet ville skjerme en næring de er særlig opptatt av. Det er veldig bra at landbruket får unntak, men det er en klar forskjellsbehandling her, sier Høyres Anna Molberg.

Hun sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, og mener det er andre næringer som har akkurat det samme behovet, men ikke får unntak.

Sandra Borch peker på at de fleste norske bønder er selvstendig næringsdrivende som driver enkeltpersonforetak.

– For at bønder som driver husdyrproduksjon, skal kunne ta ut ferie og få ordnet fritid, er de avhengig av avlastning gjennom bruk av avløsere, sier hun til avisen.