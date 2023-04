Brannvesenet jobber fremdeles på stedet etter leilighetsbrann i Mo i Rana

Litt før klokka 8 fredag morgen sier vaktkommandør Kim Bjørna i Nordland 110-sentral at det fremdeles er brannmannskap på stedet.

– Vi har vært der i hele natt for å drive med etterslukking. Senest for en halv time tiden spylte de vann, sier han til NTB.

Mannskapet vil bli værende på stedet utover dagen. Vaktkommandøren opplyser at beboerne i blokken ikke kan returnere til leilighetene ennå.

Det skal tas en ny vurdering fredag formiddag. Det er ikke meldt om skadde i forbindelse med brannen, og politiet har startet etterforskning.

Seks leiligheter totalskadd

Innsatsleder Kjell Espen Solhaug i Rana Brann- og redning forteller til Rana Blad at brannmannskapene var i ferd med å rykke ut da selve meldingen kom. De hadde nemlig selv sett at det var brannutvikling på stedet, som ligger rundt 200 meter fra brannstasjonen.

– De sprang inn og begynte å kle seg om før vi så fikk meldingen fra 110. Så når den meldingen kom var de allerede startet på vei til brannen – likevel var det full overtenning i den ene blokka da de kom fram, sier Solhaug.

Politiets innsatsleder Remi Anbakk sier at seks leiligheter er totalskadd, mens 24 leiligheter er berørt. Brannmannskapene jobbet lenge med å gjennomsøke leilighetene etter folk.

– Seks leiligheter er så godt som utbrent, sier Anbakk til NRK.

Kommunen arrangerer infomøte

Rana kommune skriver i en pressemelding at det i løpet av fredag vil blir arrangert et informasjonsmøte for beboerne, der kommunen, politiet, brannvesenet og boligutbyggeren Mobo deltar.

Kommunen tilbyr også bistand fra kommunens kriseteam, til beboerne som har behov for det.