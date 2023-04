Dovrebanen stengt over Hedmarken i natt

Dermed går ikke togene på denne strekningen.

– Dette skyldes store vannmengder, skriver Bane Nor.

De lover en ny oppdatering ved midnatt, men det tidligste togene begynner å gå, er altså fredag klokken 7.

Torsdag kveld sperret et tog sporet mellom Stange og Hamar. Dermed ble togtrafikken også stengt på denne strekningen. Her kan ikke Bane Nor anslå noe tidspunkt for når togtrafikken kan være i gang igjen.

Toglinjene som rammes, er Oslo S – Trondheim S og regiontoget Drammen – Oslo S – Lillehammer.