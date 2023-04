– Det ville være oppsiktsvekkende om det ikke ble en motutvisning. Jeg kan ikke tenke meg noe annet, sier Neumann, som er direktør ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI), til NTB.

Reaksjonen vil komme forholdsvis raskt og vil trolig forsure forholdet mellom Norge og Russland ytterligere, tror Neumann, som har forsket på Russland i en årrekke.

– Forholdet er allerede drittdårlig, og nå blir det enda dårligere. Vi må vel tilbake til den russiske revolusjonen i 1917 før det var så dårlig som det er nå.

Tror færre en 15 blir utvist

I dag skal det være rundt 20 norske diplomater ved ambassaden i Moskva. Hvis Russland svarer med samme mynt og utviser 15 av dem har Norge et problem, framholder FNI-direktøren.

– Da vil miljøet bli så lite at de vil få store problemer med å få gjort jobben sin. Men jeg vil tro at de vil utvise noen færre. Det er ikke i Russlands interesse at den norske ambassaden blir så tom at de ikke har noen å snakke med, sier han.

Når det gjelder hva de angivelig russiske etterretningsagentene har bedrevet i Norge, understreker Neumann at han kun kan spekulere.

– Kokkelimonke

– Men vi vet fra tidligere at det foregår en hel del kokkelimonke blant diplomater. Dette blir det fulgt med på. Når det danner seg et mønster av aktiviteter som ikke harmonerer med diplomatisk virksomhet, griper man gjerne inn.

– Det kan dreie seg om å treffe folk i det norske samfunnet som har informasjon russerne kan bruke, observasjoner av installasjoner og terreng, alt fra vannforsyning til militære forsvarslinjer, eller forsøk på å så splid i det norske politiske systemet og innad i Nato-alliansen, sier Neumann.